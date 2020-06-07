豐原水資源回收中心公共藝術「順水傳情」採瓶中信造型，表面呈現在地詩人陳千武作品。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原水資源回收中心於日前啟用，市府水利局打造公共藝術作品「順水傳情」，巨大的瓶中信斜立在中心前廣場，朝往八寶水圳匯流大排方向，更呈現飲水思源之意，吸引不少民眾拍照打卡。

水利局指出，「順水傳情」作品設計上採用瓶中信造型，表面以蝕刻呈現在地詩人陳千武於1939年發表「夏深夜のき一時」，其中還有以各種語言文字「愛LOVE」組成的圓球，瓶蓋上方設計羽毛意象造型，藉以傳遞對環境永續及照顧後代設計理念。

「順水傳情」矗立在中心前廣場，瓶身傾斜80 度座向，朝往八寶水圳匯流大排方向，呈現飲水思源之意，許多網美得知後特地造訪，紛紛擺出各式各樣的姿勢入鏡，已成為新興的打卡景點。

為促進民眾參與豐原水資中心公共藝術創作，水利局特別邀請藝術家林仁信，帶領豐田國小師生進行馬賽克藝術創作體驗活動，從中挑選出優秀作品與「順水傳情」作品搭配，展現水資源回收中心另一番新面貌！

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