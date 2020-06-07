罷韓成功重挫國民黨，民進黨副祕書長林鶴明今天以民進黨面對2018年選舉大敗後的經歷表示，只有面對失敗，凝視錯誤，才會找到出路。對民進黨能重新爬起，他說，這些都跟什麼網路社群無關，政治改革才是政黨的核心議題。「改革如果不困難，就不叫做改革了」。

林鶴明今天在臉書表示，2018年的1124，對民進黨的衝擊絕對超過2020年韓敗選的的國民黨，更遑論0606的罷免案。

民進黨在1124晚上，除蔡英文主席負起責任外，時任祕書長的洪耀福也在媒體面前承認錯誤。他說，選擇承認策略錯誤，並不是一件容易的事情。但是從那一天開始，民進黨就開始調整策略，重新面對新的局面。

林鶴明指出，蔡英文在1124敗選後第三天，就選擇到被韓國瑜大敗的高雄市面對基層幹部。那個地方是高雄寶珠溝後援會，是綠營支持度相對高的地方，但是現場砲聲隆隆的程度，絲毫不輸給其他地方。所有行政部門的政策能被檢討的都被拿出來檢討了，包含婚姻平權。

當時場內砲聲隆隆，場外媒體等著小英總統結束座談要一擁而上堵訪。而在這一刻，台北也傳來政院和本黨立委公開互嗆，互批選後檢討，「是的，包含婚姻平權」。他反問「你說難不難？當然很難」。但民進黨有沒有面對？民進黨面對了。為何要面對，因為希望就在最難的地方。

寶珠溝那一場基層座談會讓他印象深刻，雖然場內有些批評的角度真的不能說是理性，對於婚姻平權的批評有些也一定會讓覺青翻白眼。但是讓他看見機會的地方是，基層幹部批評的出發點是為了民進黨不能再輸，每個人的結論大概就是「趕快改，總統大選不能輸」。

在1124之後，民進黨一個一個檢討反省，小從臉書文稿，大到政策制定，府院黨只有一個目標，重新贏得人民的支持。他說，這不是只有蔡英文一個人的事情，這是整個團隊的事情。1124敗選後，蘇貞昌在新北市的感人謝票，重新凝聚了民進黨的士氣；陳其邁和林佳龍嘗試用更多的改變和人民互動，迄今回想都是整個團隊改變的一環。

但林鶴明表示，民進黨也沒有為了選票就放棄了理想，真正讓人感動的那一刻，就是當「司法院釋字第748號解釋施行法」正式在國會通過的那一刻，民進黨選擇一起讓台灣跨過那一步的時候，我們也在最困難的地方看見了希望。

他反問，所以你說，「面對失敗容易嘛？並不容易，而且很困難」。但是失敗是成功之母，只有面對失敗，凝視錯誤，我們才會找到出路。當然，民進黨的重新爬起，絕不只是婚姻平權這件事情而已。

他說，面對未來，我們仍有可能挫折，所以為何我們要鼓勵年輕世代加入民進黨，因為年輕世代比我們擁有更強的復原能力和新的動能，面對未來可能發生的挫敗，他們將會幫民進黨找到新的出路。

林鶴明強調，講了這麼多，也奉送一句話，這些都跟什麼網路社群無關，政治改革才是政黨的核心議題，「怪對手怪網路怪媒體」，你自己最奇怪。簡單一句結論，改革如果不困難，就不叫做改革了。

(中時 )