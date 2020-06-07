台糖尖山埤江南渡假村舉辦「百舟齊發—舟聚尖山埤」活動，讓遊客體驗水庫獨木舟泛舟樂趣。（莊曜聰攝）

尖山埤水庫位於台南市柳營區，相當適合從事各類水域活動，尖山埤江南渡假村即日起推出獨木舟體驗，新冠肺炎疫情趨緩，但參加活動仍採實名制登記。（莊曜聰攝）

台糖尖山埤江南渡假村每年4月到10月間都有水上獨木舟體驗活動，今年受到新冠肺炎疫情影響，7日解封才舉行，天氣炎熱晴朗，也吸引許多民眾前來參與。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情趨緩，7日全台大解封，台糖尖山埤江南渡假村響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，舉辦「百舟齊發—舟聚尖山埤」活動，讓遊客體驗水庫獨木舟泛舟樂趣，上午天氣炎熱晴朗，吸引許多民眾報名參加，近百艘獨木舟巡遊湖面，好不熱鬧，也象徵尖山埤的水域活動時期正式開始。

台糖尖山埤江南渡假村位於台南市柳營區，水陸面積近百公頃，尖山埤水庫景色優美，終年水波碧綠、平靜無浪，相當適合從事各類水域活動，渡假村每年4到10月都會推出獨木舟、腳踏船、跳水等親水活動，但受到新冠肺炎疫情影響，不但遊園人數暴跌，水域活動也因此停擺。

江南渡假村總經理陳永成表示，隨著疫期趨緩解封，為鼓勵民眾走出戶外，包括獨木舟體驗在內的水域活動即日起重新開放，端午連假期間，台南市民還享有入園半價優惠，另外住宿會館也有優惠、餐廳訂餐免收服務費，民眾可把握時間預訂出遊。

往年水域活動期間都會吸引散客、團體前來，分梯次遊湖體驗，這次因為是本年度首次開放，不少參與過的民眾慕名而來，園方也從善如流，在專業工作人員的協助下，盡量讓遊客能下水划舟體驗，近百艘獨木舟在湖光山色的水面悠游，既愜意又壯觀。

(中時 )