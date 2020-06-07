大陸全國第一條「空軌」商業營運線「湖北恩施青雲崖旅遊觀光線」項目6日正式開工建設，這個項目由總部設在武漢的中鐵科工集團有限公司承接，總投資近6億人民幣，預計明年5月掛車，隨後投入試運行。

據《新華社》報導，大陸「空軌」列車即懸掛式單軌列車，軌道在列車上方，由鋼鐵或水泥立柱支撐在空中，占地少、視野開闊、建設週期短、編組靈活，具有獨特優勢。湖北恩施青雲崖旅遊觀光線項目既是青雲崖度假區內的重要基礎設施，也是旅遊觀光設施，串聯了度假區內的主要進出口、特色旅遊景點，線路全長2.1公里，設車站3座，列車採用2節編組，定員170人。

中鐵科工集團有限公司總經理林承朝表示，公司透過兩年的研發，形成了具有自主知識產權的懸掛式軌道交通系統成套技術，已申請專利40項。青雲崖旅遊觀光線項目所處區域為武陵山集中連片特困地區，項目建成後將對恩施市沙地鄉、崔家壩鎮、紅土鄉等28個深度貧困村脫貧具有一定帶動作用。

據了解，中鐵科工集團有限公司已投入2億人民幣進型「空軌」核心技術研發，並建成了湖北首條「空軌」試驗線。

(旺報 )