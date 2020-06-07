街頭賣藝，就得要使出渾身解數。彰化縣街頭藝人認證審查，7日選在八卦山大佛風景區內分區舉行，180組報名的街頭藝人，有人物素描、吉他彈唱、薩克斯風演奏、魔術、造型氣球，及爵士鼓演奏等，熱鬧滾滾。
街頭藝人表演在全國蔚為風潮，為了巡迴各縣市展演，多數街頭藝人1人擁有2、3張以上證照都不稀奇；審查活動分別在中正公園、九龍池木棧道、景觀台等3區域同步進行，為了在60分鐘內博得評審青睞，參加者無不使出渾身解數。
王惠美表示，彰化縣街頭藝人認證考照進入第12年，報名者來自全國各地，包括「視覺藝術類」2件、「表演藝術類」156件和「創意工藝類」22件，縣府邀請各領域專家學者來評分，80分以上就通過，結果19日將公布在文化局官網。
王縣長說，全縣目前有59處街頭藝人表演場地，如火車站前、八卦山、鹿港公會堂、溪湖糖廠等，讓表演者自由選擇、充分發揮；除了縣府的大型活動，養護中心、弱勢團體等公益表演也能見到街頭藝人身影。文化局也開放「以證換證」，申請者憑外縣市核發的街頭藝人證照、加上200元工本費，就能直接換發彰化縣證照，省去舟車勞頓的辛勞與經濟負擔。
(中時 )
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