街頭藝人證照審查今天上午在八卦山大佛風景區內分區舉行，因天氣涼爽，吸引來走天空步道的遊客駐足欣賞。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美為報名參加街頭藝人證照審查的縣內街頭藝人們加油打氣。（謝瓊雲攝）

街頭賣藝，就得要使出渾身解數。彰化縣街頭藝人認證審查，7日選在八卦山大佛風景區內分區舉行，180組報名的街頭藝人，有人物素描、吉他彈唱、薩克斯風演奏、魔術、造型氣球，及爵士鼓演奏等，熱鬧滾滾。

街頭藝人表演在全國蔚為風潮，為了巡迴各縣市展演，多數街頭藝人1人擁有2、3張以上證照都不稀奇；審查活動分別在中正公園、九龍池木棧道、景觀台等3區域同步進行，為了在60分鐘內博得評審青睞，參加者無不使出渾身解數。

王惠美表示，彰化縣街頭藝人認證考照進入第12年，報名者來自全國各地，包括「視覺藝術類」2件、「表演藝術類」156件和「創意工藝類」22件，縣府邀請各領域專家學者來評分，80分以上就通過，結果19日將公布在文化局官網。

王縣長說，全縣目前有59處街頭藝人表演場地，如火車站前、八卦山、鹿港公會堂、溪湖糖廠等，讓表演者自由選擇、充分發揮；除了縣府的大型活動，養護中心、弱勢團體等公益表演也能見到街頭藝人身影。文化局也開放「以證換證」，申請者憑外縣市核發的街頭藝人證照、加上200元工本費，就能直接換發彰化縣證照，省去舟車勞頓的辛勞與經濟負擔。

(中時 )