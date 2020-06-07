廣明接獲美國聯邦第五上訴巡迴法院就光碟機限制價格反托拉斯訴訟上訴案與資產移交令上訴案判決後，廣明總經理何世池喊冤，他表示，惠普無法提供當年採購光碟機的數量，專家證人提供的數字也無法被證實，以此計算的賠償金額不合理，他並多次以「Ridiculous」（荒謬）形容官司過程與判決內容。廣明表示，雖然美國法院下達移交令，不過廣明營運不受影響，廣明將會持續打這場官司，同時會對德州檢察體系舉發惠普證人在法庭作證過程中說謊。

廣明表示，第五上訴巡迴法院對「移交令」作出廢棄原移交令內容所載財產移交時間點，所以截至今日為止，廣明無需遵循法院原移交令所定日期，而第五上訴巡迴法院對「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」作出維持原判決，廣明賠償金額仍為4.39億美元。

廣明表示，對第五上訴巡迴法院避重就輕的判決理由，以及這份判決與其它上訴巡迴法院見解差異，造成美國法令遵循無從性深表不認同，廣明也認為，第五上訴巡迴法院合議庭判決書就「上訴卷狀」的理解顯有錯誤，廣明與委任律師討論後，將依第五上訴巡迴法院內部法令與規範第四十條提出「複審請願書」並要求「聯席更審」，即使美國第五上訴巡迴法院程序耗盡，廣達研判本案的性質仍有上訴至美國最高法院的可能性。

廣明強調，該公司從未直接與惠普有任何直接交易，本公司僅在2003到2009年間為索尼、飛利浦代工光碟機，與同案其他被告直接銷售光碟機給惠普全球各地分公司的情況不同，廣明認為，由於本案事實與Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp相同性高，因而引用第七巡迴上訴法院在Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp的判例，向第五上訴巡迴法院主張廣明在美國境外製造的產品、銷售至美國境外，爾後透過惠普美國境外子公司採購至美國境外組裝，再由惠普美國公司購買售給美國消費者的情勢，並不適用美國反托拉斯國內法。

然而，第五上訴巡迴法院合議庭並未就Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp可合適用理由進行討論，僅以證據法的理由，廣明表示，第五上訴巡迴法院判定惠普專家證人證詞對於銷售產品可信度足以令一審陪審團作出判決，換句話說，惠普應說明損害賠償計算的「基礎事實」，這些基礎事實多半由實體採購清單為證，但廣明認為，惠普的一般證人於一審開庭過程中提供證詞，已有涉及陳述不實的可能，因此，廣明依照證據法要求專家證明就其計算的「基礎事實」一併作出說明。

廣明於上訴中主張，一審開庭過程中，惠普的專家證人並無揭露任何美國惠普、或惠普美國海外公司，發給任何其它被告或廣明的訂單或訂單數字，而且廣明在交叉詰問時，惠普的專家證人也無揭露任何受收資料來源的對象，廣明主張這種非經揭露基礎事實的情況，導致專家證人可以在不揭露基礎事實的情況下，將惠普的損害賠償灌水至1.76億美元。

傳統上，美國上訴巡迴法院為法律審，忽略「基礎事實」並未被一般證人建立的情況下，第五上訴巡迴法院合議庭判決書允許專家證人可夾帶未經揭露的「基礎事實」進入損害賠償計算，是在規避廣明對於上訴案提出的法律主張，也就是間接銷售模式不符合外國貿易反托拉斯改進法的例外要件。

而在這樣的情況下，第五上訴巡迴法院合議庭判決書卻僅以幾行篇幅，認為惠普的專家證人所提1.76億美元損害賠償，仍可依照美國證據法作為「可採信之證據」。

另外，廣明敦促美國第五上訴巡迴法院尊重中華民國法律適用國際禮讓遭法院駁回，廣明表示，廣明是中華民國登記與註冊的公司，惠普仍需取得美國法院終判確定文件、並依中華民國民事訴訟法相關法令規定，與中華民國法院判決確定後，方能執行。

廣明認為，由於惠普的一般證人在一審提供的證詞已有陳述不實之慮，加上法院駁回廣明主張中華民國法律適用的國際禮讓，本案是否違反中華民國民事訴訟法判決互惠承認，仍有「是否許可執行」的疑慮，因此廣明仍將依美國法律訴訟程序進行救濟，若仍無法得到公平審判，本公司亦將透過中華民國司法程序來捍衛公司及股東的權益。

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