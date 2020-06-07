非裔男子之死，引爆全美示威抗爭，美國總統川普揚言動用軍隊，終結暴力示威，甚至抨擊示威人士為恐怖分子，強硬鎮壓抗議行動的形象害慘了女兒伊凡卡（Ivanka Trump），讓第一千金被500名師生聯合抵制，丟了在大學演說的機會。

非裔男子之死，引爆全美示威抗爭，美國總統川普揚言動用軍隊，終結暴力示威，甚至抨擊示威人士為恐怖分子，強硬鎮壓抗議行動的形象害慘了女兒伊凡卡（Ivanka Trump），讓第一千金被500名師生聯合抵制，丟了在大學演說的機會。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，點燃全美怒火，現在這把火也延燒到第一千金伊凡卡身上。美國有線電視新聞網（CNN）報導，堪薩斯州威契塔州立科技大學（Wichita State University Tech，WSUT）4日宣布，第一千金伊凡卡6日將為該校畢業生發表視訊演說，不過當天稍後旋即又取消了伊凡卡的演說活動。

威契塔州立科技大學校長猶他許（Sheree Utash）在新聞稿中證實，是基於佛洛伊德事件取消伊凡卡的演說，他坦承這個時機點宣布邀請伊凡卡來是「欠缺敏感度」的作法，不過他也強調，邀請伊凡卡一事，2月中就已開始進行。

堪薩斯州當地媒體《威契塔老鷹報》（The Wichita Eagle）5日報導，威契塔州立科技大學是在面臨龐大公眾壓力下，取消伊凡卡的演說。先前該校近500名師生及校友聯合發表公開信，抗議校方讓伊凡卡為畢業生演說的做法，稱此舉將為學校致力於發展多元性的承諾發出錯誤訊息。

信件內容指出，伊凡卡作為川普顧問，明顯代表她父親的政府，不過對許多美國人來說，那個政府代表「最壞部分的美國」，尤其是最近針對和平示威者抗議警察暴行所出現的行動。

針對被學校取消演說，伊凡卡6日在個人推特放上預錄的10分鐘演說內容，更暗示遭校方「封殺」，稱校園應該要是言論自由的堡壘，「封殺文化與觀點歧視和學術是站在對立面的。」

CNN先前報導，伊凡卡參與策劃1日傍晚讓父親川普步行至白宮附近的聖約翰教堂。美媒踢爆，為了讓川普能順利抵達教堂，美國防部當天施用催淚瓦斯驅趕示威群眾、為川普「清場」，此舉引發龐大爭議，川普隨在教堂前拍「形象照」也被罵翻。

(中時電子報)