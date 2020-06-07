富邦悍將主力打者林哲瑄上個月因為手肘韌帶拉傷而下二軍，治療、調整約一個月後，今日已隨隊一軍出現在桃園球場，這也是他第一次因為手肘傷勢而長期治療，他坦言多少有些急，不過好消息是調整狀況不錯，總教練洪一中也透露，若今日比賽沒有因雨延期，原本有機會讓林哲瑄登錄，下周有機會重新在一軍登場。

林哲瑄因為手肘傷勢影響傳球，下二軍待了將近一個月，出賽6場比賽，23打數有7支安打，打擊手感維持不錯，昨日練習賽也有上場守備，不過因雨只打4局，林哲瑄表示，「飛球判斷要習慣一下，跟練習不一樣，整體感覺還不錯。」

這次手肘傷勢要休養這麼久，林哲瑄也表示很意外，這是他第一次遇到這樣的手肘傷勢，「自己滿急的，這麼久才歸隊，有到醫院做檢查、治療，每天還是要放鬆，要保護好身體。」

今日「花花」張正偉降下二軍，預計就是林哲瑄會補上，洪一中表示，「花花手感不理想，讓他下二軍打一打，時間到了再換。」

(中時 )