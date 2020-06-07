國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，一向挺韓的高市議長許崑源當晚即從住家大樓墜樓身亡，消息傳出，震驚政壇。據了解，許崑源受中風困擾，病情最近稍有起色，一直很關心罷韓狀況，不料昨天罷韓過關；許在墜樓前，剛在臉書發文「這一次，誰會是贏家」，令外界無限唏噓。

國民黨台北市議員羅智強於第一時間表示震驚不捨、難過的說不出話來！羅今（7）日也表示，「這一次沒有贏家，我們全台灣的人都輸了。」因為執政者已鐡了心要撕深台灣的傷痕，任由這些痛，凝結成累世的仇恨，社會撕裂已達於極致。未來，台灣社會的衝撞必然越來越激烈。

羅智強更痛批民進黨桃園市議員王浩宇，沒人性發言已不是第一次，之前郝柏村過世，王浩宇竟説「走了比較省錢」；現在許崑源過世，王浩宇又冷血的用政治語言諷刺！台灣厚道純樸的良善價值，在這些人身上都找不到了！

羅智強質疑，難道除了說謊以外，沒人性也是民進黨的顏色？

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(中時電子報)