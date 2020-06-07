台糖公司與新竹矽谷扶輪社合作，向各扶輪集資，加上全球獎助金共170多萬，在台南市官田區打造有機農場，協助台南市心智障礙關顧協會的慢飛天使自立。（莊曜聰攝）

為讓台南市心智障礙關顧協會的慢飛天使擁有更多元的療育方式，台糖公司與新竹矽谷扶輪社合作，在位於台南市官田區的有機園區打造「手心翻轉農場」，包括新竹矽谷、台南麻豆、新竹西區、新竹百合、新竹菁華、中壢中興等扶輪社共同集資，並爭取到全球獎助金，共募集170多萬，設置冷凍櫃及工作室等，讓慢飛天使可以手心向上、自力更生。

台南市心智障礙關顧協會在國際扶輪全球獎助金協助下，在官田區台糖有機園區成立「手心翻轉農場」，7日舉行捐贈儀式，國際扶輪新竹矽谷、台南麻豆等社幹部都到場見證，期待農場的設立，讓協會的慢飛天使透過下田耕作療育身心外，種植的蔬果還能販售自籌經費。

心智障礙關顧協會理事長徐献志指出，台糖公司以優惠的價格，將官田有機農場中的7分地租給協會，其中還包含3座溫室，讓協會的小手作學員進駐種植有機蔬菜，從播種、澆灌、田間管理到收成，藉著學習農產栽種的過程，讓學員找到適合的療育方式，協會也能透過有機蔬菜的販售，籌措到更多的經費。

今天的捐贈儀式中，包括新竹矽谷與台南麻豆等扶論社的幹部也都到場見證，鼓勵現場的慢飛天使可以邊做邊療育，自我成長，徐献志則感謝國際扶論社的愛心捐獻，幫忙完善手心翻轉農場的設施，相信孩子在農場可以找到更多進步的動力與學習的樂趣。

(中時 )