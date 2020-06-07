新冠肺炎疫情重挫巴西，至今累計確診人數已攀升至全球第二，且無趨緩跡象，但巴西民粹總統波索納羅今天乾脆下令刪光數月來官方網站公布的疫情相關數據，只報過去24小時的病故人數、新增確診人數、與康復人數。總統波索納洛

表示，整體數據「無法反映該國的真正實況。」

巴西衛生部今天將各州各市這幾個月來隨時間記錄下來的疫情資訊全數刪除。衛生部也停止提供確診總人數和病故總人數。根據約翰霍普金斯大學公布的數據，巴西確診總人數截至今天上午已破67.3萬人，僅次於美國，死亡人數本周也已超越義大利，累至35,930人，僅次於美、英。

波索納羅推文說：「累計數據無法反映出巴西目前的實際情況。」官方網站原本是追蹤巴西疫情的重要管道與消息來源，不過疫情網頁昨天以下架，今天重新上傳新版面，僅提供零碎的資訊，反映過去24小時的病故人數、確診病例數和康復人數。

此外，巴西也將每日傍晚5點左右的疫情簡報會挪至晚間10點。對此波索納羅還開玩笑地說，變更時段可能會讓該國收視率最高的電視新聞節目「Jornal Nacional」的記者傷腦筋，因為節目播出時間變成在疫情簡報會之前，無法報導最新疫情數據。

曾戲稱新冠肺炎不過是「小流感」的波索納羅防疫表現荒腔走板，被認為是防疫的最大絆腳石。

(中時 )