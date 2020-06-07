北市劉姓男子6日晚上9點多酒後原已坐在轎車後座由妻子幫忙開車，途中行經窄巷，劉竟又坐上駕駛座幫妻會車，卻不慎撞擊腳踏車騎士，造成騎士左腳骨折，劉男在妻子幫忙移置車輛時，竟又毆打一旁熱心民眾，警方到場後依公共危險、傷害等罪移送法辦。

警方表示，民眾報案指吉利街280巷公園有交通事故雙方發生口角，員警到場後，空軍指揮部防空管制中心李姓上士表示，劉男因酒駕撞上腳踏車騎士，竟然破壞犯罪現場，要求妻子幫忙移置事故車輛，他才上前制止。

酒駕男撞傷騎士熱心民眾質疑破壞現場反遭毆傷。（李文正傳真）

整個過程，酒測值0.96mg／L的44歲劉姓室內設計師認為37歲李男多管閒事，因而拳腳相向，造成李左前胸、右手臂、頸部以及膝蓋等多處擦傷。

劉表示，晚餐時間與家人飲酒，才由妻子「代駕」至住家附近，巷弄狹窄，他心急妻子駕駛技術，才會又坐上駕駛座開車不慎撞到自行車，引發一連串的糾紛，警方訊後依公共危險等罪移送法辦。

(中時 )