因美國非裔佛洛伊德之死掀起的全球性抗爭風潮，也蔓延到南半球的澳洲。6日，全國從南到北，成千上萬民眾走上街頭抗議種族主義，疾呼「黑人的命也是命」。但官員憂心，對防疫有成的澳洲來說，這樣的大型集會可能讓先前的努力破功。財長柯爾曼今天受訪時忍不住開罵，認為參與抗爭者「自私自利，任性，魯莽。」

柯爾曼在接受天空新聞專訪時火力全開，痛斥抗議者違反避免大型群聚的防疫建議，稱那些人有夠不負責任，場面讓人心驚膽戰，「他們為社區帶來沒必要且無法接受的風險。」

柯爾曼指出，他想到許多民眾，「為了遵守健康守則，因此無法出席摯愛的喪禮，他們的心痛，我感同身受。」

反對黨澳洲工黨副主席馬里斯則表示，在疫情期間抗議是個「棘手問題」，但他認為柯爾曼對民眾的責難很瞎。他自己會遵守社交安全距離規範，因此不會出席任何抗議集會，但「指稱挺身對抗種族主義的人自私、任性，這種說法是錯的。」

(中時 )