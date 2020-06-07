桃園孫先生直播影片

高雄市長韓國瑜罷免投票昨天通過，過去因韓國瑜選總統出名，卻在敗選後轉趨低調的桃園孫先生，因也是眾多挺韓直播主之一，昨天他開直播與挺韓支持者聊天，他認為，罷韓通過，塞翁失馬、焉知非福，他感謝高雄人給了韓國瑜當市長的機會。

對於罷韓通過看法，孫先生回憶昨(6日)罷韓開票時，他透露，自己看到罷韓通過門檻是相當驚訝的，也一度思考要不要聽家人建議直接回桃園，但他想了想，還是想順其自然就好，對於罷韓結果，他想感謝偉大的高雄人，在2年前給了韓市長在高雄執政的機會，韓市長也讓高雄變得很美好，雖然高雄人決定不再給韓市長機會了，沒讓韓市長做完任期，但他仍然會繼續喜歡高雄。

他也有感，罷免過程中，的確有很多的不公平，政黨介入斧鑿痕跡，確實該檢討，然而這個罷免案，也告誡政治人物，不要辜負選民付託，他呼籲韓粉，尊重高雄人的決定，回家休息，也讓韓市長好好休息一段時間。

(中時電子報)