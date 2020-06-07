高雄市議長許崑源墜樓身亡，遭綠議員調侃，國民黨要求民進黨應處理發言失當的梁文傑丶 王浩宇，對此，民進黨發言人顔若芳表示，兩位議員昨晚也在第一時間做出道歉。民進黨也再次重申，反對任何人、政黨消費亡者。

許崑源在罷韓確定後不幸墜樓身亡，沒想到民進黨台北市議員梁文傑在臉書上說，「嚇死人，是有賭很大嗎？」，桃園市議員王浩宇也意有所指說，「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，國民黨呼籲民進黨處理兩人的不當發言。

顔若芳表示，昨晚高雄市議長許崑源墜樓身亡的意外事件，民主進步黨對此表示震驚與哀悼之意，並盼家屬節哀保重。

她說，由於相關情形仍有待警方進一步釐清，民進黨呼籲各界應尊重亡者與家屬。兩位議員昨晚也在第一時間做出道歉。再次重申，反對任何人、政黨消費亡者。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )