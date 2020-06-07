花蓮奇萊鼻燈塔附近海域，有漁船昨早作業時發現一具男屍，在海面上載浮載沉，隨即通報海巡隊打撈遺體，今日檢警證實為日前台中失聯軍人徐姓中尉，但家屬及軍方不願多談，現已交由花蓮地檢署，正調查釐清死因。

檢方初步勘驗該大體為男性、身高約170公分、身著暗紅色短袖上衣、深色長褲、黑色塑膠鞋，由於死者身上沒有身分證件、無明顯外傷，遺體被送往花蓮市立殯儀館冰存，並報請檢察官相驗、釐清死因，不過經查發現死者竟是一名徐姓陸軍軍官！

據了解，死者為台中陸軍機械化步兵第234旅聯合兵種第三營戰鬥支援連的徐姓中尉兵工官，傳徐姓中尉因為即將調到澎湖防衛指揮部任職，並沒有參與此次漢光演習任務，至於徐姓中尉死因，還有待檢方進一步調查，並交由軍方回應。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，確實接獲第六海巡隊申請報驗，死因目前正由花檢署偵辦中，有待檢察官調查釐清，若身分別、死因均確認後無特殊情事，就會交由家屬領回。

(中時 )