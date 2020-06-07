南投縣九族文化村，周末假日人潮爆量，園內遊樂設施出現〝人擠人〞狀況，隊伍繞了2個彎還沒排到，工作人員指出，疫情爆發以來，已好久沒這樣的景象。（南投縣九族文化村提供／張妍溱南投傳真）

九族文化村前停車場，遊覽車「排整排！」，司機笑呵呵地說，感覺真的很好；周末2天預估近4000人次入場。（南投縣九族文化村提供／張妍溱南投傳真）

南投縣風景區管理所指出，雙龍瀑布七彩吊橋已完工，將於20日啟用，但有民眾為搶先目睹七彩吊橋風采，先到現場參觀，門票預購首日爆5000筆訂單。（南投縣風景區管理所提供／張妍溱南投傳真）

國內新冠肺炎疫情趨緩7日解封，趁周末好天氣，民眾紛紛出遊，人、車潮爆量；南投縣清境步道，5月份假日遊客平均僅200人、跌幅近8成，湧入近1500人次，民開心呼：「解封！」；九族文化村停車場遊覽車「排整排！」，周末2天預估近4000人次入場，業者說，感覺真好。

九族文化村售票亭入口擠滿人潮，民眾攜家帶眷依續排隊買票入場，售票人員表示，自從新冠肺炎疫情爆發後，來遊樂園玩的人潮冷清，如今疫情解封、園內設施出現〝人擠人〞，隊伍繞了2個彎還沒排到，已好久沒這樣的景象。

「悶壞了！」南投縣風景區管理所指出，雙龍瀑布七彩吊橋已完工，將於20日啟用，但有民眾為搶先目睹七彩吊橋風采，先到現場參觀，門票預購首日爆5000筆訂單；清境農場關山牧區擠滿人潮、青青草原單日估計約3000人。

南投知名景點溪頭自然教育園區人潮滿滿，進來的車輛排了數公里長，同樣是觀光勝地的武嶺不但白天人多，晚上的星空也吸引不少人潮。竹山紫南宮信眾多，周末假日恢復滿滿人潮；民眾響應「樂活防疫新生活」比起4月份各地人潮多了2倍多。

(中時 )