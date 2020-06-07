高雄市長韓國瑜6日遭到罷免，而高雄市議會議長許崑源也在當晚墜樓身亡，震驚全台。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希7日在臉書上發文痛罵，「市長補選就讓他們一黨徹底獨大好了，反正國民黨選也選不贏」、「看看有誰敢坐上那個讓人不寒而慄的寶座？」。

得知許崑源不幸墜樓的消息後，李來希在臉書貼出一個大大的「慟」字並指出，「市長免了，議長走了，江山歸一統了，製造對立之後，拿到了一切權柄與資源，開始喊和解了？開始期待愛與包容了？」李來希直言，「市長補選就讓他們（民進黨）一黨徹底獨大好了，反正國民黨選也選不贏，選贏了也要被罷免，那就別再送人去送死了」。

最後，李來希更表示，議長呢？就一併奉送吧！看看有誰敢坐上那個讓人不寒而慄的寶座？我們都在哭泣，也勉力睜大眼睛在看！

罷韓的投票6日以超過93萬票通過，許崑源卻在同日晚間8點45分自高雄市的住家大樓17樓墜樓，引發外界的關注。而許崑源臉書上的最後一則貼文僅留下，「這一次，誰會是贏家？」。

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(中時電子報)