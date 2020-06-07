樂天桃猿往年守護神都由陳禹勳擔任，不過今年陳禹勳狀況不佳，改由王躍霖扛下責任，他在5月表現勇猛，一舉奪下單月MVP，不過日前發生腹直肌不適而臨時無法上場，他今日透露狀況已無大礙，相信身體健康就能持續上場。

5日比賽時，王躍霖原本在牛棚熱身，不料突然腹直肌不適而無法出賽，王躍霖還原當時狀況，「那天準備差不多後，突然腹直肌緊繃，不想勉強自己，當時第9局沒守住可能被逆轉，也為了身體健康，不要冒險。」

王躍霖表示，當時不適時還想做完治療回來繼續熱身，不過還是有緊繃感，教練也趕緊打電話到牛棚說，「好了！不用投了！」幸好最後還是獲勝，自己也不會想到有救援點的機會，目前身體也已經無礙，能持續出賽。

目前王躍霖擔任守護神角色，他表示自己相當謹慎在面對每一棒打者，「每一球都很謹慎、全力投，不會把弱棒不當一回事，我會把每一棒當中心棒次在對付。」

王躍霖透露，每一年在休季期間他都會反省自己，將不好的地方修正、好的地方維持，他提到今年控球比往年好不少，「2018年是很好的教訓，今年在搶好球和對決球有稍微修正，滿球數會思考要如何投才不會保送。」

(中時 )