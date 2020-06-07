淨灘活動採實名制，進入室內仍需通過紅外線熱像儀。（巫靜婷攝）

防疫新生活全台大解封，苗栗縣苑裡鎮出水仔海岸7日舉行淨灘活動，雖然烏雲密布，現場約250名志工熱情不減，中央鬆綁防疫措施，多數志工選擇不戴口罩比較通風，直喊「不怕！」，但也有少數志工口罩戴緊緊，擔心群聚無法保持社交距離有染疫風險。

苑裡鎮公所與苑裡鎮代表會主辦「再造灣麗．海洋願景」計畫，7日與出水社區、西平社區、海岸里、苑港里環保義工隊，及苗栗縣房裡古城老街再造推展協進會志工，前往出水仔海灘淨灘，人人戴上手套、手持垃圾袋及夾子，撿拾卡在石礫間的垃圾，其中以塑料最多，顯見亂丟垃圾問題嚴重。

志工揮汗撿垃圾，許多人臉上卻少了口罩，響應防疫新生活，有志工認為國內疫情趨緩，戶外活動通風良好，不用時時刻刻戴口罩，被問到會不會怕群聚感染，房裡志工笑說「不怕！」；但也有志工口罩戴得勤，表示疫情尚未宣布完全結束，群聚活動還是戴著比較安心。

生活防疫大解封，中央不再限制藝文、餐飲、休閒活動場所人數，7日起地方活動也漸漸開辦，苑裡淨灘活動行前人員均採實名制，由工作人員設攤位進行簽到，進入室內場所也要經過紅外線熱像儀，確認沒發燒才會放行，至於口罩部分則不強制佩戴，活動單位盡力配合中央流行疫情指揮中心規範。

(中時 )