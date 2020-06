一項新的區域安全評估顯示,如果中國大陸同意新的戰略軍備控制條約,那麼他們可能會失去幾乎所有的彈道飛彈與巡弋飛彈。顯然這是大陸不理會中程飛彈限武條約的主因。

防衛部落格(Defense News)報導,一篇名為《中程核力量條約之終結:對亞洲的影響》(The End of the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty: Implications for Asia)的分析,是國際戰略研究所(The International Institute for Strategic Studies,IISS)發布的年度亞太地區安全評估報告,作者道格拉斯‧貝利( Douglas Barrie)說,如果中國大陸簽署類似於1980年代,美蘇同意的《中程飛彈條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty,INF條約),那麼他們會直接損失95%的核武器,因為中國大陸的彈道飛彈與巡弋飛彈,剛好就是《中程飛彈條約》所限制的。

INF條約是美國和蘇聯於1987年簽署,禁止所有射程在500~5,500公里之間的彈道飛彈和巡弋飛彈系統。是故,美國終止了潘興2型飛彈的量產。到了2019年8月,美國退出INF條約,理由是俄羅斯開發和部署9M279「鋯石」超音速巡弋飛彈,直接違反了協議。對此,俄羅斯否認鋯石飛彈違反了射程限制。

但是,該篇論文認為,美國之所以退出,真正的原因不在俄羅斯,而是中國大陸,因為中國大陸核武器庫的主要內容就是中程彈道飛彈,估計大約有2200枚。這些短程和中程飛彈,成為對台灣施加壓力的重要成份。

鑑於這些中程飛彈為大陸提供了亞太地區的相對優勢,因此中國大陸當然不太可能願意簽署限制性的INF條約。

美國內部有一派意見認為,可以將中程飛彈部署到亞太地區,以抗衡該區域競爭對手,但是報告也提出警告,認為如果美國將中程飛彈部署到亞太地區,大陸必然會做出回應,這可能導致區域的軍備競賽,造成地區不安定。

要是美國的中程飛彈部署在區域盟友與合作夥伴,那麼北京可能對其施加外交和經濟報復,這一點在「薩德」THAAD安排到韓國,北京施展一系列對韓國經濟的打擊措施就看出。

至於安排到關島,那裡距離中國大陸尚遠,中程飛彈仍將限制其實用性。

