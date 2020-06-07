一項新的區域安全評估顯示，如果中國大陸同意新的戰略軍備控制條約，那麼他們可能會失去幾乎所有的彈道飛彈與巡弋飛彈。顯然這是大陸不理會中程飛彈限武條約的主因。

防衛部落格(Defense News)報導，一篇名為《中程核力量條約之終結：對亞洲的影響》(The End of the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty: Implications for Asia)的分析，是國際戰略研究所(The International Institute for Strategic Studies,IISS)發布的年度亞太地區安全評估報告，作者道格拉斯‧貝利( Douglas Barrie)說，如果中國大陸簽署類似於1980年代，美蘇同意的《中程飛彈條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty,INF條約)，那麼他們會直接損失95％的核武器，因為中國大陸的彈道飛彈與巡弋飛彈，剛好就是《中程飛彈條約》所限制的。

INF條約是美國和蘇聯於1987年簽署，禁止所有射程在500~5,500公里之間的彈道飛彈和巡弋飛彈系統。是故，美國終止了潘興2型飛彈的量產。到了2019年8月，美國退出INF條約，理由是俄羅斯開發和部署9M279「鋯石」超音速巡弋飛彈，直接違反了協議。對此，俄羅斯否認鋯石飛彈違反了射程限制。

但是，該篇論文認為，美國之所以退出，真正的原因不在俄羅斯，而是中國大陸，因為中國大陸核武器庫的主要內容就是中程彈道飛彈，估計大約有2200枚。這些短程和中程飛彈，成為對台灣施加壓力的重要成份。

鑑於這些中程飛彈為大陸提供了亞太地區的相對優勢，因此中國大陸當然不太可能願意簽署限制性的INF條約。

美國內部有一派意見認為，可以將中程飛彈部署到亞太地區，以抗衡該區域競爭對手，但是報告也提出警告，認為如果美國將中程飛彈部署到亞太地區，大陸必然會做出回應，這可能導致區域的軍備競賽，造成地區不安定。

要是美國的中程飛彈部署在區域盟友與合作夥伴，那麼北京可能對其施加外交和經濟報復，這一點在「薩德」THAAD安排到韓國，北京施展一系列對韓國經濟的打擊措施就看出。

至於安排到關島，那裡距離中國大陸尚遠，中程飛彈仍將限制其實用性。

(中時電子報)