在雙城或多城連動的發展基礎上，大陸各區域、城市群的競爭力也獲得顯著提升，因此雙城發展成為大陸多個地區的成長主要動力。學者表示，就一個區域來說，一家獨大並不是最好的結構，多中心就會有競爭，能推動區域經濟良性發展。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，雙城聯動是個非常普遍的現象，廣東有廣州和深圳，福建有廈門和福州，山東和遼寧都有雙城，北京和天津也是雙城；他解釋，都市圈、都市密集區是大陸未來城市化主要的空間載體，雙城的聯動發展無疑進一步強化了都市密集區的發展。

他強調，目前來看，很多雙城空間距離非常近，相互依賴性和聯動性又特別強，「只有雙方互利，大家合作共贏，這才是一個基本的路徑。」

河南大學經濟學院名譽院長耿明齋分析，多城競爭能推進區域良性經濟發展；比如，河南人如果要進大城市，鄭州是不二之選，但如果有一個第二可以選，鄭州就有壓力了。

舉例來看，今年的廣州市政府工作報告提出，著眼釋放「雙區驅動」效應，發揮廣深「雙城聯動」、廣佛「極點帶動」作用，引領全省構建「一核一帶一區」區域發展新格局。

廣深之外，成渝地區雙城經濟圈也是重要雙城發展重要典範，今年4月，大陸國家發改委也力促重慶市、四川省通力協作，加大成渝地區發展統籌力度，發揮中心城市帶動作用，加強交通、產業、環保、民生政策對接。

概括而言，在加快雙城乃至多城聯動的基礎上，區域、城市群的整體競爭力也會顯著提升，人才進入該城市群也會有更多選擇，這有助增強區域對人才的吸引力和區域的整體競爭力。

(旺報 )