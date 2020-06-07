村長號召網友周一下午1300到王浩宇服務處集合，王浩宇急公告服務處暫停服務一日。（取自臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，同為議員的「村長」詹江村不滿王屢屢消費死者、在家屬傷口上撒鹽，在直播上號召支持者周一下午13點「出征王浩宇」，痛斥：「民進黨不譴責我們自己來！」

王浩宇7日在臉書發文澄清，自己只是擷取新聞快訊，縮短標題陳述事實，強調沒有加入任何個人想法跟評論，絕無對議長不敬，願意承擔所有批評，請家屬節哀。

詹江村斥王浩宇慣性消費死者不是第一次，包括退役上校繆德生墜樓時，王就在臉書寫下「800-1=799 R.I.P.」；前行政院長郝柏村逝世時，王也發文稱是社會米蟲「早死早省錢」，這次王第一時間發文稱許崑源的死是「力挺韓國瑜」還以驚嘆號挑釁，根本是惡意將許的政治立場與他的不幸連結。

王浩宇也於今（7）日下午5時許，在臉書公告服務處暫停服務一日，以避免升高社會對立、增加警方的維安負擔。不過文末仍表示：為了更好的台灣，我們會繼續堅持。

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(中時電子報)