衛服部長陳時中今天感恩宣布台灣「零新增」平安走過4個潛伏期，然新冠肺炎在其他國家的災情仍然慘烈，美國更是重災區，疫情不見消停，而將台灣視為第二故鄉的美籍YouTuber夫婦檔莫采曦與Adam，一直透過拍片關心著台灣，並且持續報告在美國的防疫生活，很想快點來台的他們，甚至自費去做抗體檢驗，然結果卻讓兩人在鏡頭前忍不住哽咽。

莫采曦夫婦老早安排好今年5月要重回心心念念的台灣，沒想到新冠肺炎攪局，期間更因為搬家接觸到Adam姊姊一家，事後獲悉姊夫確診新冠肺炎，讓夫妻倆及來幫忙的女方一家人都陷入高風險，莫采曦夫妻坦言全家對此感到崩潰，她在最新上傳的影片中，透露兩人不斷在為能來台努力著，但希望是「榮譽來台」，堅持不要讓台灣民眾因為他們的心願而暴露在危險之中。

莫采曦提及，2月時她生了場大病，症狀跟新冠肺炎幾乎一模一樣，而之後Adam也被她傳染，他們因此上大醫院看醫生，但因當時疫情在美國還沒大爆發，因此醫生沒將她列入觀察採檢對象。

而夫妻倆為了安心，也為了之後能更加速來台的時間，因此自費260美元(約台幣7800元)做了新冠肺炎抗體檢查，然採血後等了4天登入網站看報告，結果夫妻倆都沒抗體，莫采曦當下難掩失望沮喪，兩人都忍不住哽咽：「以為有抗體的話應該有機會入境」，坦言從去年9月學期結束後，就一直好期待回台灣，如今只能繼續等下去。

【這個檢測可以讓我們入境台灣🇹🇼】有一種不能回家的感覺

(中時電子報)