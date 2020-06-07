高雄市長韓國瑜罷免投票案，同意罷免票數逾93萬，超過門檻，韓國瑜確定被罷免。韓國瑜下一步會怎麼做？國民黨台北市議員徐巧芯直指，韓國瑜如果提訴訟，也不會令人感到很意外。她甚至針對民進黨議員王浩宇消費死者的做法直言，民進黨不要沾沾自喜。

被問到韓國瑜下一步有可能提訴訟反制嗎？徐巧芯在政論節目《2020聚焦關鍵》表示，不是很確定，她認為各種的A計畫、B計畫都有，因為他們本來就認為整個罷免過程是不公平不合理的，韓國瑜也很多次到法院提訴訟，如果是提罷免訴訟，也不會令人感到很意外。因為他們沒有預估罷韓得票數會這麼高，未來作法會不會因此有調整和改變，她不得而知。

徐巧芯認為，民進黨不要沾沾自喜，像王浩宇之前在臉書寫著「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，把兩件事聯結在一起，挺韓然後發生這樣不幸的事？還有民進黨北市議員梁文傑則在臉書轉貼許崑源死訊，並稱「嚇死人，是有賭很大嗎」。她不滿說，韓國瑜被罷免之後，民進黨沾沾自喜似乎認為選高雄一定贏 但旁邊有像王浩宇這樣消費死者、惡意聯結的人，高雄會變好嗎？高雄可能會變得愈來愈爛，「這是你們要的嗎？」

至於傳民進黨有意推民進黨智庫副執行長吳怡農參加補選，資深媒體人邱明玉直言，她不樂見。民進黨要謙卑，雖然這次罷韓票拿到93萬票，不過要注意，93萬票不一定是贊同、支持民進黨的，也許是對韓國瑜的狀況很不爽，也不代表這些人會完全投射在民進黨。民進黨推吳怡農，也太小看高雄人的智慧，吳怡農沒有任何行政經歷的洗禮，若要當直轄市長，確實太快 ，她強調，不要隨便挑戰高雄人的政治智慧。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)