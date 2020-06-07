雖然現在全球新冠肺炎趨緩，但過早解封仍會有風險，其中世界衛生組織（WHO）也特別警示拉丁美洲國家，希望可以繼續實行封城，不過這讓巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）非常不滿，更表示要直接退出WHO。

根據外媒報導，雖然從全球角度來看，新冠肺炎的確逐漸趨緩，但巴西的確診、死亡人數都不斷攀升，但波索納洛仍繼續要求各州解除封城令，因為他認為相較於公共衛生安全，經濟問題更為重要。

而在聽到WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，讓城市解封的關鍵因素是疫情緩和，但這跟目前巴西的狀況相反，因此讓希望能夠解封的波索納洛相當不滿，更直說要退出WHO，除非WHO不是「立場偏頗的政治組織」。

不過許多觀點不認同這麼快就解封，其中巴西媒體《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）直接在頭版重複波索納洛說過的話「新冠肺炎只是小感冒」，但每分鐘都能殺死一名巴西人。

墨西哥國立自治大學流行病學家、公共衛生教授阿方索·瓦列霍斯帕拉斯（Alfonso VallejosParás）也認為，現在可能不是解封的好時機，目前拉丁美洲感染率仍居高不下，也無法預估何時能夠趨緩。

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(中時電子報)