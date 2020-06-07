新冠肺炎疫情趨緩，全台大解封。台南市長黃偉哲7日出席公開活動時，雖然已經沒有戴口罩，但卻還是要「逆時中」一下，除要求台南市舞廳、酒店繼續維持實名制一段時間，也希望第一線櫃檯人員、公車司機仍需戴口罩。

黃偉哲表示，台南市的解封，基本上都以中央流行疫情指揮中心的規定為準則，然後其他部分有一些要增加的項目，再從這個出發點來進行負面表列。從今天看來，許多民眾都已經自動地將口罩摘下來，顯然民眾也都「順時中」自動解封，這部分應該是大家的配合度都好；像要開始封的時候，需要政府三令五申，但要解封時，民眾都會很自動「順時中」，一點都沒有違和感。

針對台南市「逆時中」的負面表列部分，黃偉哲也說，台南市比較特殊的地方，就是實名制還會維持一段時間，第一線的櫃檯人員及公車駕駛人員等，還是希望他們戴口罩，同時舞廳、酒店實名制還是會維持一陣子，隨時滾動式的檢討，但餐廳隔板可以撤除了，基本上其他部分都與中央大同小異。

(中時 )