在一路飆高溫的夏天，除了吃冰更要喝手搖，現在編輯就來公開今夏必喝的新品！從粉色少女系手搖、奶蓋茶、巧克力慕斯茶到芋泥滿出一整杯的芋泥奶茶都太犯規啦～夏天就是嘗鮮的季節無誤！

1.茶敬茶

滿出來的「芋泥瀑布」請芋頭控們必朝聖！手搖職人茶敬茶一次推出2款以手作芋泥為主題的手搖，分別是可選基底茶的清爽系「滿福奶茶」，可以自行搭配青茶、凍頂烏龍或是復刻紅茶3款，讓茶控們喝出奶茶不同的味道，再搭手作芋泥、芋圓與細仙草，一杯就喝能出滿足的幸福感！

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

濃郁系的「滿福鮮奶」則使用手工製作的大甲芋泥搭配鮮奶，一樣加入仙草與芋圓增添多層次口感，漸層色的外觀配上整杯溢出來的厚實芋泥，不僅視覺效果滿分，口感更是濃郁又有嚼勁，絕對讓人一口接一口。

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

最後要來報好康！6/1-6/21活動期間內，到店消費並在FB或IG拍照打卡標記#茶敬茶，即可參加「Fun送10杯活動」，照片按讚分享最高者前兩名外加隨機兩名，各送10杯飲料！

2.萬波

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

以紅豆粉粿一路燒遍全台的古早味手搖又推出新品啦～今年夏天除了人氣王港式楊枝甘露回歸了，更加碼推出令人少女心大噴發的「金桃甘露」！光是粉嫩嫩的外觀就好讓人瘋狂，維持著一杯滿滿超過半杯料的傳統，喝得到新鮮桃子果泥、紅寶石西柚果肉、西米露、小芋圓之外，更加入萬波招牌的Q彈愛玉，cp值真的太高啦！

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

「金桃甘露」完整保留新鮮果肉口感，還有滑順椰漿可以帶出獨特香氣，而這次更加碼推出了多多口味！尤其加入多多之後金桃甘露變成了時尚的珊瑚紅，口感更多了一份酸甜，夢幻度破表，不愧是最欠喝的咀嚼系手搖指標。

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

3.鬍子茶Who’s Tea

台中最夯奶蓋茶終於進軍信義區！除了全系列熱門茶，更推出2款夏日限定！「芝士多肉西瓜青」豪邁地在杯裡放進一大塊西瓜果肉，加入獨家黃金比例調製的台灣高山青茶、四季青茶Mix西瓜汁，再鋪上一層招牌鹹甜奶蓋，溫潤茶香帶有淡淡的西瓜甜味，加上奶蓋鹹香讓人更加欲罷不能，喝完飲料還能大口品嚐果肉，多層次口感很可以！

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

只放果肉不夠看！「芒果雪霜大福」以香草冰淇淋為基底，加入去油解膩的綠茶，除了放入滿滿的芒果果肉外，再加上Ｑ軟麻糬，先喝綠茶與芒果交織的甘甜，再混合香草冰淇淋變成芒果牛奶，最後搭配麻糬及果肉一起享用，另有一款超清爽的「滿杯西瓜檸檬青」，西瓜汁搭配檸檬的酸甜滋味，相當解膩又消暑。

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

4.斐萃光澤茶

台北通化街上出現這家猶如珠寶店光彩般的夢幻店鋪，品牌選用精選錫蘭茶及台灣小農產地直送精選茶葉，搭配來自法國，創立於1882年，有巧克力界LV之稱的頂級百年巧克力品牌Weiss，研發出超夢幻的「皇爵黃晶烏龍」，上層是細膩滑順且香醇的巧克力慕斯，下層是甘甜清雅的茶，兩著混搭單醇口感與絕妙香氣，簡直是超級令人驚喜的組合。

夏季4大必喝浮誇手搖！大甲芋泥瀑布、金桃甘露CP值破表（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)