又來了！旅客闖軌遭自強號撞上 民雄=嘉義單線雙向行車 18:172020/06/07 中時電子報 中時、 呂妍庭 、 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一天2起旅客闖軌遭自強號撞事故 民雄=嘉義單線雙向行車。(示意圖非出事列車/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼傍晚員林車站發生旅客落軌事故後，今日傍晚5點40多分一輛129次，基隆開往枋寮的PP自強號，從民雄開往嘉義市，行經民雄=嘉義間東正線宏仁女中平交道時，列車長見到一名穿雨衣撐傘的民眾闖入，在鐵軌上走路，隨後疑似遭行駛而來的火車撞擊，但下車後未看到人影，目前警消人員正在尋找被撞的民眾，現列車改單線雙向通車運行中。正線單線雙向行車。 台鐵員林站驚傳旅客落軌死傷事故 西部幹線單線雙向通行 (中時電子報) #129次自強號 #台鐵死傷事故 #民雄 #嘉義 #單線 #雙向 #行車 也許您會感興趣 推薦閱讀 大尖山在哪 雲議員要宣示主權 04:102020/06/03 地方新聞 搶疫後商機 嘉市推畢旅遊程 04:102020/06/04 地方新聞 國泰金 推電動車車聯網區塊鏈平台 04:102020/06/05 產業特刊 迎阿中 嘉縣特色食材端上桌 04:102020/06/05 地方新聞 行車期間滑手機 去年同期4倍 04:102020/06/05 地方新聞 福和橋積水 陳鴻源會勘盼減輕行車危險 18:322020/06/05 寶島 5A＋＋、作文6級分 嘉義地區榜首在民雄國中 20:072020/06/05 生活 日馳 利多消息頻傳 04:102020/06/07 證券．權證 疫情引爆自行車商機 04:102020/06/07 專題周報 台鐵員林站驚傳旅客落軌死傷事故 西部幹線單線雙向通行 17:172020/06/07 生活 生活熱門新聞 台鐵員林站驚傳旅客落軌死傷事故 西部幹線單線雙向通行 - 生活 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 網購口罩開賣一周仍買不到 背後原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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