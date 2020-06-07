繼傍晚員林車站發生旅客落軌事故後，今日傍晚5點40多分一輛129次，基隆開往枋寮的PP自強號，從民雄開往嘉義市，行經民雄=嘉義間東正線宏仁女中平交道時，列車長見到一名穿雨衣撐傘的民眾闖入，在鐵軌上走路，隨後疑似遭行駛而來的火車撞擊，但下車後未看到人影，目前警消人員正在尋找被撞的民眾，現列車改單線雙向通車運行中。正線單線雙向行車。

(中時電子報)