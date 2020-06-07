防疫大解封，鹿港小鎮觀光和進香人潮終於回籠，讓老街與廟口商圈店家笑開懷。（謝瓊雲攝）

田尾公路花園周末也出現騎協力車、賞花踏青的遊客人潮。（謝瓊雲攝）

田尾公路花園周末也出現騎協力車、賞花踏青的遊客人潮。（謝瓊雲攝）

進香團、遊客都回來了！新冠疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心宣布自7日起防疫大解封，周末天氣晴朗、涼爽，香客、遊客們迫不及待，鹿港小鎮周六就湧現人潮，小吃店家開心說「好像終於過年了！」

年初新冠疫情來得又急又猛，社群假消息滿天飛，連農曆春節期間人潮都大不如前，過去鹿港人最習以為常的「3月瘋媽祖」今年也因防疫措施人數限制，導致遶境活動、進香團大減，整個小鎮連周末假日也靜悄悄的。

疫情趨穩、防疫解封，這個周末人潮明顯回流，進香團更是大清早就一團接一團進來，讓商圈業者笑逐顏開，天后宮廟口周邊蚵仔煎、牛舌餅、肉包店等小吃攤，全都滿座等著品嘗美食，有旅宿業者私下指，期待報復性消費效應，假日訂房已近8成。

鹿港小吃店家指出，一早就傳來一陣陣久違的鞭炮聲，才知道進香團又回來了，老街商圈理事長魏秀娟更笑說，真的悶太久，周六晚老街就湧現人潮，週日一早老街遊客更是滿出來，感覺已回流9成。

另外，知名的田尾公路花園商圈，因屬於室外踏青場地，疫情趨緩後人潮就慢慢回流，但比起往年同期周休假日，仍不到5成；解封的周末許多遊客前來滿植花草的庭園餐廳用餐，在室外騎協力車賞花田，十分愜意。

(中時 )