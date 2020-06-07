為人師表，卻是利用自己特殊身分，讓學生淪為性囚，就是師德蕩然無存。一名長相秀氣的22歲年輕女老師，竟然包養了僅17歲男學生，2人不但發生性關係，還拍攝性愛視頻欣賞。

據英國《每日星報》報導，這位22歲的女教師，她被指控在威斯康辛州拉辛市的一所學校工作期間與一名17歲的男孩發生性關係，目前她已經被警方以非法持有兒童色情物品提起訴訟，面臨著牢獄之災。

警方聲稱在她的手機中找到了她與這名少年發生性關係的視頻，這段視頻是在3月份被錄製下來的，5月份刪除，不過隨後被員警復原，調查人員已經辨認出視頻中的2個人就是這名女老師和受「包養」男孩。

女老師和這名男學生是在學校的舞會中認識，根據女老師的鄰居聲稱這個男孩幾個月前就搬來與女老師共住，出雙入對了！

目前這名女老師被警方以性侵、非法向未成年人提供武器等多達10項罪名提起了控訴，並將她的保釋金提高到了2.5萬美元。如果罪名成立，她將面臨高達25年監禁。

據媒體報導，今年美國各地出現了大量類似的師生「不倫戀」案例， 5月初，新澤西州一所學校也有教師被指控向一名男孩寄送裸體照片被捕。

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(中時電子報)