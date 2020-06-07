為防制交通事故發生，桃園市警局6月1日至6月9日啟動「交通大執法」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為防制交通事故發生，桃園市警局6月1日至6月9日啟動「交通大執法」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為防制交通事故發生，桃園市警局6月1日至6月9日啟動「交通大執法」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為防制交通事故發生，桃園市警局6月1日至6月9日啟動「交通大執法」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市1到4月交通死亡事故高齡者激增，市警局6月展開9天交通大執法，截至6日已取締近1.4萬件，前三名分別是未依規定兩段式左轉、闖紅燈以及路口違規停車，桃警也在台7線抓到一台保時捷在限速40公里路段、超速84公里，將祭出1.2萬元罰單，呼籲用路人守法。

為防制交通事故發生，桃園市警局6月1日至6月9日啟動「交通大執法」勤務，針對轄內易發生死亡車禍的重點路段、時段加強取締交通違規，截至6月6日止，共取締1萬3714件，其中又以未依規定兩段式左轉4812件、闖紅燈3985件及路口違規停車974件等3項取締件數最多，另外嚴重超速取締328件、行人不依規定穿越車道取締149件、車不讓人取締44件。

桃園市台61線(觀音、新屋段)區間平均速率執法設備，因彰化區間測速系統出包跟著「停機」暫停開單取締，但桃園市警局仍派員以手持式雷射測速照相設備，不定時取締超速等重大交通違規，其中交通大隊6月6日測得1輛自小客車，在限速90公里下，飆到時速147公里、已超速57公里，將吃上5000元罰單。

另有一台PORSCHE車，6月3日以時速124公里高速行駛於台7線，同樣遭大溪警分局以移動式雷達測速照相設備拍下，因車速超過速限84公里，依據道路交通管理處罰條例第43條第一項第二款規定，小型車超速80公里以上、100公里內，將開罰1.2萬元，逾期加罰最高1.8萬元。

交通大隊指出，從嚴重超速的情況顯示，民眾仍有僥倖心態，像是大溪區台7線4月就發生一起機車騎士超車遭輾斃的憾事，提醒民眾於道路轉彎處行駛時，切勿爭道行駛，以免逞一時之快，遺憾終生；台61線西濱快速道路觀音新屋路段、以及龜山區萬壽路一段、青山路二段雙向路段，雖然區間測速暫停，但警方強調執法不容有空窗期，呼籲民眾切勿以身試法。

交通大隊指出，5月底配置11台車載式測速照相暨噪音檢測儀器，已於大執法期間投入使用，盼能矯正駕駛人違規投機習慣，以防制危險駕車行為及改裝車輛，維護本市夜間安寧。

為確保用路人安全，市警局將持續滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、時段機動調整勤務作為，並呼籲民眾交通事故防制你我有責，養成良好駕駛習慣，遵守各項交通標誌、標線及規則，共同營造用路人友善環境，翻轉交通不良現況。

(中時 )