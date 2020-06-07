香山區小校富禮國中應屆畢業學生僅49人，家庭經濟弱勢學生比例高達52％，在學校推動閱讀教育及多元學習課程等的努力下，此次教育會考成績大放異彩，約45％學生達公立學校錄取標準，其中范庭榛和張芷儀兩名好同學，在考試衝刺期間更是互相砥礪，共同考取新竹女中，為學校歷年來最好成績。

范庭榛為新住民第2代，此次考出5A3＋的好成績，歸功嚴格要求自我，成績也逐步提升，最終在國中教育會考獲得5A3＋的亮眼表現。導師劉豈菱表示，范庭榛由祖父母撫養長大，家庭經濟狀況困頓，但她嚴格要求自已，鞭策自己確實執行擬定的讀書計畫，讓學科表現不斷提升，最終達到預設目標。

另一名考取5A6＋的張芷儀與范庭榛是好友，兩人相互扶持且共同成長，在考試衝刺期間更是互相砥礪。其中張芷儀具有相當成熟的思維及文學創作天份，是國語文競賽的寫作項目常勝軍，此次會考更獲得作文6分滿級分的榮耀。

校長涂靜娟表示，學校近年來積極推動多元學習課程激發學生各項潛能，並藉由學習扶助、課後輔導、夜光陪讀、假日精熟班等，今年順利產出5A雙響炮的喜訊，是富禮國中全體師長最大的欣慰。

(中時 )