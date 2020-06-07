隨著疫情趨緩，許多職業運動陸續復賽，但未開放觀眾進場，例如率先開打的德國甲組足球聯賽。不過，閉門比賽只聽得到球員的喊聲與裁判的哨音，以往有滿場觀眾時的歡呼，加油，怒罵，噓聲都沒了，電視機前的球迷當然會覺得好像少了那麼點味道。

沒關係，球迷的無奈，電視台都聽到了！

昨天的德甲多場賽事，包括拜仁慕尼黑、以及多特蒙德等隊的比賽，英國轉播單位BT Sport，為觀眾們準備了彷彿有球迷在場的罐頭聲。

17日具指標性的英超即將閉門復賽，對聯盟、各俱樂部和轉播單位，都在尋找能呈現比賽的最佳方式，以彌補無法開放球迷進場的損失。天空體育和BT體育，

屆時都將貼心準備人工混音的喧嘩聲。

這些聲音哪來呢，其實很簡單。把以前比賽的比賽聲，和該場比賽的聲因混在一塊，至於罰踢，犯規或VAR重播等情節發生時，現場導播會把反應聲音的範本「安插」進來就成了。

(中時 )