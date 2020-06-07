羅巧倫7日過38歲生日，目前感情單身的她，特別許願希望自己今年可以今年順利「脫單」，在40歲結婚成家。曾瘦到38公斤紙片人身材的她也透露正努力增胖中，現在體重「40.7公斤」，目標體重是胖到43公斤！

羅巧倫說，她現階段就是希望趕快增胖並養好身體，因為她前陣子身體不適導致體重直直掉，也讓身邊的親朋好友非常緊張，現在飲食都不忌口，連滴雞精都按時喝，就是希望趕快把身體養好。她笑說，每一次自己說要增胖都會被質疑，只好在聚餐時拼命吃，讓別人看出她想增重的決心。

她日前跟好友賴芊合以及愛狗BIBI回民視鳳凰藝能切蛋糕過生日，好人緣的她，嗑了3個大蛋糕，其中一個是她最愛的「LADY M」，讓她又驚又喜，直接現場開直播感謝粉絲的愛。儘管身邊沒有伴，但她說生日當天會跟王彩樺、江俊翰等好友一起在民宿吃吃喝喝，歡度38歲生日，十分滿足。她也許願祝福大家都身體健康，也希望熱愛演戲的自己，可以繼續挑戰不一樣的角色，因為透過每一次的演出，都讓她像重新活了一次，學到角色的人生觀。

她也透露之前經營的服裝門市在2月底收攤了，現在趁空檔可以衝網路拍賣，她覺得自己非常幸運，可以在這波疫情下，網路生意還能逆勢成長，實在很感恩。

(中時 )