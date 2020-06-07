為紓解大新竹地區高速公路交通壅塞狀況，新竹市政府向中央爭取國道1號五楊高架南延至苗栗頭份一案，去年底經行政院完成可行性評估後，今年5月再核定通過，代表本案確定成立，後續將交由交通部辦理綜合規畫、都市計畫變更與環評作業，完工後台北至新竹預計只需45分鐘。

國道1號行經桃竹苗等縣市精華發展地區，由於大新竹生活圈持續開發且科學園區高科技產業興盛，吸引不少就業人口，使得新竹縣市及苗栗地區對國道1號短程使用及城際運輸需求日益增加。交通處表示，國道1號平假日尖峰時段回堵嚴重，明顯影響地區交通出入高速公路，加深地方道路交通負荷，尤其以竹北至頭份路段壅塞情形最為嚴重，五楊高延伸實有迫切需求。

市府希望能徹底解決目前中山高新竹段在竹北、公道五、竹科、光復路及系統交流道塞車問題。市長林智堅表示，國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份可行性研究已由國發會於今年3月審議通過，行政院也於今年5月核定通過，後續將由交通部接續辦理綜合規畫、都市計畫變更與環評等作業，打通新竹交通脈絡又向前一步，未來台北至新竹預計只需45分鐘。

交通處表示，五楊高延伸總建設經費約750億元，評估建成後可獲得1.3倍的經濟效益，具有經濟可行性，市府也將全力協助高公局規畫平面道路及取得相關用地。未來五楊高延伸與國道3號銜接，將設置往返茄苳方向的分流匝道，市府也將持續追蹤後續綜合規畫進度，盼能順利動工興建，以有效解決國道1號新竹路段的交通問題。

(中時 )