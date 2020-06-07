疫情趨緩，大眾終於迎來解封後的「後疫情時代」，自今（7）日起藝文活動場所將不再限制人數。國家表演藝術中心董事長朱宗慶也透過臉書宣布，國表藝三館一團「已經準備好了」，即刻開放全席次售票，歡迎大家進到劇場欣賞演出。

朱宗慶表示，兩廳院售票系統會及時因應，調整相關系統作業。此外，國表藝三館一團也將配合政府，推動相關振興加碼方案，為表演藝術環境的振興與復甦努力，爭取更多觀眾進到劇場。三館一團的演出訊息、振興方案將陸續公告，請大眾密切鎖定館團之網站與臉書。

三館一團包含了國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心以及NSO樂團。朱宗慶表示，在國際各大劇場仍處處關閉與有限度開放的此刻，台灣能夠全面開放藝文活動，讓人感到振奮，但國際疫情趨勢尚未緩解，面對疫情，仍要慎重以對，國表藝三場館將持續落實防疫措施，與觀眾一起守護得來不易的成果。

疫情使全世界的表演藝術團隊陷入陰霾。朱宗慶指出，疫情帶來的衝擊讓表演藝術的脆弱體質被更加凸顯，包含整體生態環境、政府支持、民間投入、表演團隊營運、演出節目製作、觀眾參與等層面，都還有許多尚待解決的問題。

朱宗慶表示，要回到過去的樣態或是邁向更好的榮景，仍言之過早。疫情並非一場夢，敞開劇場的大門，不代表觀眾就會走進來，表演藝術界的未來，還需要大家的共同努力；疫情過後的「報復性消費」也有其時機性，更應積極的來把握。而打好基礎、優化體質才是永續、長久經營的良方。

(中時 )