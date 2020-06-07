台灣解封首日，雖然受到大雨影響戶外踏青人潮，但百貨商場相對受益；全球百貨密度最高的台北信義商圈，更在國旅「代言人」陳時中踩線101觀景台帶動下，人潮與業績均較上月增二成。

國內疫情趨緩，政府7日起大規模解封各項社交活動限制，台北101身為來台觀光景點首選，7日更邀來紅火代言人陳時中造訪踩線，除了與現場小朋友一起接受專人導覽101觀景台外，101董事長張學舜、總經理張振亞更請陳時中赴88樓的餐廳BAR88，遠眺淡水河的高空之餘，陳時中對101辦公大樓124家住戶、1萬3000人次上班族專屬的秘密花園大為驚豔。

而據101指出，BAR88過往需於89樓買票入場，兩周前101大樓決定開放予住戶免費入場，在租戶口耳相傳下已成CNN點名的亞洲必吃名店之一。

陳時中踩線101觀景台輕旅行包括5樓認識台灣專區、89樓室內觀景台、91樓戶外觀景台、101RF-Skyline460及88樓BAR88品嚐雲朵咖啡等，以垂直景點提供國人一遊；自六月起除了開放每位成人可以攜帶兩位兒童免費入場外，更推出網路預約服務，節省排隊購票的時間。

(工商 )