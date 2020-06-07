國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦談起昨晚接獲高市議長許崑源死訊時，表示相當震驚，但釀成悲劇的原因他不加以揣測，認為「人都走了，不應在網路上攻擊他，死者為大應互相尊重」，駁斥綠營北市議員梁文傑「賭很大」的說法，相信許不會去賭錢。

鍾東錦表示，他和許崑源曾吃過幾次飯，雖不是很熟識，但也曾到高雄拜會他，許的身體不好大家都知道，當一個人生病，錢就不是重點，相信他不會去賭錢，駁斥外界惡意傳言；明天預計與議長聯誼會一同南下弔唁。

罷韓結果出爐，重挫國民黨士氣，台東有議員心痛宣布退黨，外界揣測藍營恐將面臨退黨潮，鍾東錦則認為，若黨中央再如此軟弱，當然會掀起退黨潮，但他不建議黨員在此時選擇退黨，這樣只會讓身為在野黨的國民黨更弱，讓執政黨更強悍。

他建議國民黨不應該再存有老大心態，也坦言國民黨現在已經不是大黨，屬於中型黨，台灣已經變成「1大1中2小」，他認為，藍營可以和小黨合作，選舉方面若藍營無適合人選，白色力量或無黨籍有人合作也行，總之不能讓執政黨予取予求，一定要監督執政黨正常思維。

鍾東錦批評，黨中央作為太慢，反應也不夠快，很多事情可以快而有力的處理，未來選舉只會對國民黨越來越險惡，年輕人不願入黨，黨中央抓著權力不放，就會像罷韓一樣坐以待斃，罷韓成功黨中央必須負起責任，不是韓國瑜一人的事。

另外有韓粉力拱韓國瑜拚黨主席，他認為韓粉與國民黨不能畫上等號，韓粉也不應該再害他了，應該讓韓好好休息，也不要再害國民黨，就算韓真的當選黨主席，恐怕會嚇跑一半的黨員，勸韓國瑜「放下吧！」，有機會出來輔選，藍營縣市還是會歡迎他。

(中時 )