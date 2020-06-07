《VIP》劇中張娜拉抓包老公李相侖出軌。（八大電視台提供）

八大戲劇台8日晚間11點推出韓劇《VIP》，去年韓國首播締造收視佳蹟，掀起一波「渣男與小三」類型劇風潮，飾演遭老公李相侖背叛的張娜拉，接受八大電視專訪時，感觸深刻說：「拍攝《VIP》過程，大家都覺得是讓人不敢結婚的戲劇。」劇情裡，李相侖是張娜拉的主管，張娜拉因一封簡訊，得知老公偷吃同組員，每天上班心如刀割。現實生活中仍單身的張娜拉表示：「不論是想結婚，還是不想結婚，這總是我個人的事情；有時會想有時又不想，但好像都不會影響我對婚姻的嚮往。」

《VIP》故事從一則手機簡訊「組上有妳老公的小三」展開，張娜拉說，由於劇情敘述的婚姻狀況非常寫實，心境轉換的呈現極具挑戰性，因而決定參與這部作品演出。她表示，因為自己未婚，還不太能了解如果婚姻變成這樣，到底會如何，但事前她閱讀不少網路上討論夫妻失去信任、互相懷疑等這類文章來做功課，加深對角色的詮釋。

張娜拉談到和李相侖同台合作的感覺，她笑說：「很多場戲是我們兩個人一起坐著拍攝，不論是坐在餐桌或是沙發上對談…加上他扮演的角色類型，不少對戲他都只能沉默，而我則是不停說話。」在拍攝過程，李相侖詮釋鬱悶神情到位，連張娜拉都明顯感受到對方心情低落，即便合作結束，至今仍令她印象深刻，張娜拉表示：「李相侖是一位很好的演員，也是很好的朋友，一起演戲時感到十分的安心、舒服及充滿樂趣。」

張娜拉透露，在拍攝《VIP》過程非常開心，但演出當下，其實都身心俱疲。「我們聚在一起時，都忍不住互開玩笑說：『啊~真的不該結婚~』！」張娜拉更抖出執導這部戲的女導演李正林甚至有感而發，告誡自己的老公不能外遇！即便參與這部劇拍攝過程對婚姻產生畏懼，張娜拉表明，雖然結不結婚都是她私人的事情，自己卻依然嚮往走向婚姻生活。

(中時 )