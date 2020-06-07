湯德章養子湯聰模（前排左二）、台南市長黃偉哲（前排左三）、文化局長葉澤山（前排左一）、立委郭國文（前排右二）等人7日皆出席關注集資計畫。（台南市文化資產保護協會提供／李宜杰台南傳真）

湯德章養子湯聰模的親筆信，感謝外界援助。（台南市文化資產保護協會提供／李宜杰台南傳真）

台南民間日前發起搶救湯德章故居公民募資行動，須籌措產權費1600萬元交屋。交付期限原於上月29日截止，但與屋主磋商後，同意延期至6月11日交款。台南市文化資產保護協會7日指出，目前已集資近1300萬元，尚有300萬缺口，湯德章養子湯聰模也公開表示，盼各界慷慨解囊，通力搶救故居。

台南市文化資產保護協會7日下午2時舉辦募資記者會，湯德章養子湯聰模、台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、立委郭國文等人皆出席關注。台南市文化資產保護協會理事長曾國棟說，集資1個月來，共有4800餘人參與，累計金額已近1300萬，感謝各界鼎力援助。

湯聰模7日下午則親筆寫下感謝詞，他以湯德章家屬身分，向投身搶救集資行動的4800多人，及高度重視計畫的黃偉哲市長，表達感謝。他說，希望能在倒數幾天內順利達標，守護歷史。

今年4月，湯德章故居傳出易主，恐面臨拆除命運，台南市文化資產保護協會依文資法，緊急提出歷史建築暨古蹟申請，並於4月17日被列暫定古蹟，進入審議程序。隨後民團也著手與屋主磋商，發起網路集資，盼買下故居，打造「湯德章紀念館」。

曾國棟指出，湯德章故居是他生前唯一的住家、律師事務所，基於守護文化資產，留存歷史記憶，決定發起集資，也盼11日前成功達標，用人民的力量守護民主與歷史。

(中時 )