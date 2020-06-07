近期隨著越南疫情的轉好，許多娛樂場所如卡拉OK廳及各種夜店都開業，警方在開業後加強這些場所臨檢，果然查獲有多起「性愛毒趴」，逮捕了14名吸毒的年輕男女,其中有些女性是涉嫌賣淫，在疫情放鬆之際，準備大撈一筆。。

據越南當地媒體《越南古與今》報導，清化省警方表示，當地公安廳掃黃行動，查獲一名女子為慶祝他的23歲生日，在清化省弘化縣一家卡拉OK吧邀請朋友喝酒，在這裡參加人員一起聚眾吸毒，HIGH到最高點時，男男女女就是房間內激情群交，警方說，「員警趕到時，館內涉嫌吸毒嫖娼稱男女正飄飄欲仙！」。

根據警方調查，6月5日大約晚上11時，清化省警方的員警調查了的毒品犯罪，他們進入了弘化縣Hoang Trinh鄉的一家卡拉OK吧。當場有14名年輕人（8名男孩和6名婦女）正在的吸食毒品，服裝不整。

員警在現場扣押了一塊粘有白色粉末的陶瓷板，一張塑膠卡片和一張用吸管卷起的聚合物票。初判這群人正在「拉K」，現場煙霧瀰漫，空氣間還有一個惡臭味。

據了解，最初主辦女子是以慶祝生日名義，邀請朋友一起喝酒。喝完酒後又轉往卡拉OK，由主辦人邀請與她一起賣淫「姊妹淘」來共樂。歡唱的過程中，主辦人還購買了「K他命」毒品提供這些年輕人在卡拉OK內開「毒趴」助興。目前，該案正由警方繼續追查處理中。

當地警方說，雖然疫情稍緩，但是仍有一定的復發風險，有許多夜店和娛樂場所依然涉嫌藏匿婦女賣淫，吸引犯罪分子吸毒，從而牟利，這些行為不但使得犯罪活動越來越多，也使得缺乏安全防護，對於疫情防控來說百害而無一利，對此越南各地警方都對此進行查處，6月份胡志明市警方和北寧省公安機關都查處過此類案件。

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(中時電子報)