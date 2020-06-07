全台新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施今（7日）起陸續解禁，新北市樂華夜市受大雨影響人潮不多。（葉書宏攝）

全台新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施今（7日）起陸續解禁，新北市樂華夜市受大雨影響人潮不多。（葉書宏攝）

全台新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施今（7日）起陸續解禁，新北市樂華夜市自治會會長許承煬直言，日前連續多日零確診，人潮逐漸回流，上周已恢復昔日水準，攤商們都露出久違的笑容，解封首日由於受到大雨影響，人潮並不明顯。

「上周人潮就已經恢復昔日水準，尤其集中於周五、周六。」許承煬說，隨著疫情趨緩人潮回流，不少攤商備料都恢復昔日水準，另外，為搭配政府推出的3倍券等措施，正和市府市場處討論中，進一步帶動夜市經濟，歡迎民眾來新北逛夜市。

許承煬也提到，配合政府的防疫措施，仍會加強環境清潔、消毒，樂華夜市平時都有進行各項防疫消毒作為，民眾可以安心來逛夜市、享受美食。

樂華夜市劉姓攤商則說，前幾天業績都不錯，但受到大雨影響，人潮稀稀落落，但夜市本來就是靠天吃飯，受大雨影響並不擔心，攤商們反而比較擔心疫情復發，只要疫情管控好，生意就會回來。

(中時 )