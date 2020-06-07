碰碰被前任、現任主人抱著送吳朋奉最後一程。（粘耿豪攝）

「三金影帝」吳朋奉7日告別式，數百位影視圈、劇場界友人都來送他最後一程，雖然分手後仍是好友的前女友日籍女星久保寺淳子無法來台，但吳朋奉生前最掛心、被他認證的「真愛」–10歲愛犬「碰碰」，昨很早就被帶到靈堂現場陪伴主人，不吵也不鬧，公祭儀式最後，碰碰被牽著走進靈堂，前主人抱著牠向吳朋奉鞠躬道別。最後當吳朋奉的棺木準備離開時，碰碰忍不住東張西望、似在找尋主人身影的人犬情深畫面惹人鼻酸。

10歲的碰碰是吳朋奉之前從南部友人那裡「橫刀奪愛」而來，他曾笑說自己當時就對已經7歲的碰碰一見鍾情，還說這一定是真愛。他對碰碰疼愛有加，除了天天帶他出門散步，更為了碰碰不敢出國，也無法離家超過三天，因為住在頂樓加蓋，擔心碰碰會熱，夏天還一天24小時都開冷氣給碰碰吹。而碰碰今天不僅很乖地全程參與告別式，還跟著親友一起送到火葬場。

此外，據友人透露，這段時間很多吳朋奉的朋友都曾被他溫馨入夢，連女助理也夢到兩人在某部戲的殺青現場，夢裡助理要幫他把身上的麥克風拆掉，這時吳朋奉用略帶裝可憐又有點可愛的口吻說：「蛤！就這樣殺青喔？我會『毋甘』你們啦。」助理還在夢裡安慰他「不會啦，你就好好休息⋯」。

(中時 )