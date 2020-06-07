賴清德（右三）與黃偉哲（右二）皆大力稱讚陳吉山的書法功夫。（李宜杰攝）

陳吉山書畫展，賴清德、黃偉哲欣賞大師揮毫

師承國寶級書法大師朱玖瑩的陳吉山，日前推出「劍氣詩情」作品集，與陳吉山相識多年的副總統賴清德，7日下午特別南下參加新書發表會，欣賞陳吉山揮毫神態，陳吉山則回贈「題西林壁」書法作品，感念多年老友情。

曾任台南市長的賴清德今日（7）「回娘家」，下午2時半赴陳吉山書畫展，與多年老友碰面敘舊，並笑說「就算不是解封日，我也要從台北回來。」

賴清德提到，過去競選台南市長時，陳吉山就曾義氣相挺，揮毫「看見未來」4字競選口號；擔任市長時，賴也曾邀請陳吉山操刀賀歲春聯題字，盛讚陳吉山的書法大作「蒼勁有力，力透紙背。」

個展現場，陳吉山拾筆揮毫，現場創作3幅作品，並贈送台南市長黃偉哲其中1幅「天地一沙鷗」。黃偉哲讚許，「陳吉山老師獲得玖公的真傳，發揮得更加淋漓盡。」並現場訂購500本新書，而賴清德則笑回「雖然副總統沒什麼職權，但陳老師不一樣，我也要訂購500本！」引發現場笑聲。

陳吉山今年高齡74歲，去年因創作過度，右手臂肌腱斷裂，緊急開刀後休養半年。有感於身體狀況大不如前，陳吉山與夫人宋亭萱決定著手保存書法作品，耗費近1年時間，將過去書畫創作集結成冊，終於催生新書，「一輩子的精華，都藏在這本書中了。」

(中時 )