女星李妍憬(李妍瑾)3年多前經歷小黃運匠口角風波，一度淡出螢光幕，而上月25日她35歲生日當天，疑似開直播輕生，驚動警方上門關切，隔天她po文道歉，今天則再開直播提到這件事，吐露受憂鬱症所苦，其實不願意這樣，但「腦神經無法控制」所致。
李妍憬上個月驚傳直播輕生，隔天po文認了此事，感謝眾人的關心私訊，表示：「抱歉做了讓大家擔心的事，還浪費社會資源」，今她開直播提到此事，表示出於歉意，下周四會做一場公益拍賣，1小時直播的收益會全數捐給憂鬱症相關團體，很不好意思之前讓大家擔心，也感謝廠商相挺。
而談起因憂鬱而輕生的原因，李妍憬無奈地說其實她也不願意做這種事，只是「腦神經不是我能控制的」，承諾日後會加油，努力工作不讓媽媽及眾人擔心，「接下來會帶給大家更多更正面的東西，Fighting！」。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。