女星李妍憬(李妍瑾)3年多前經歷小黃運匠口角風波，一度淡出螢光幕，而上月25日她35歲生日當天，疑似開直播輕生，驚動警方上門關切，隔天她po文道歉，今天則再開直播提到這件事，吐露受憂鬱症所苦，其實不願意這樣，但「腦神經無法控制」所致。

李妍憬上個月驚傳直播輕生，隔天po文認了此事，感謝眾人的關心私訊，表示：「抱歉做了讓大家擔心的事，還浪費社會資源」，今她開直播提到此事，表示出於歉意，下周四會做一場公益拍賣，1小時直播的收益會全數捐給憂鬱症相關團體，很不好意思之前讓大家擔心，也感謝廠商相挺。

而談起因憂鬱而輕生的原因，李妍憬無奈地說其實她也不願意做這種事，只是「腦神經不是我能控制的」，承諾日後會加油，努力工作不讓媽媽及眾人擔心，「接下來會帶給大家更多更正面的東西，Fighting！」。

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