新冠肺炎疫情減緩，各項防疫措施今天起陸續鬆綁。蔡英文總統表示，今天起防疫新生活正式開始！台灣，挺過了重重考驗後，正在回歸日常生活的步調。不過她也提醒大家，在多出門的同時，依然要記得保持勤洗手等措施。台灣的防疫好表現就能維持下去！

蔡英文今晚在臉書發文指出，平安度過連續8周「無本土病例」觀察期，今天起防疫新生活 正式開始！在新的階段裡，各項防疫管制會陸續鬆綁，振興方案也準備上路。

她說，最重要的是，中央流行疫情指揮中心的記者會，將從每天固定召開，改成每周三下午召開。「台灣，挺過了重重考驗後，正在回歸日常生活的步調」。

她特別謝謝衛生福利部長陳時中和全體防疫同仁，這段時間以來，日日夜夜堅守崗位。「現在期中報告寫完了，記得一定要輪流休假、好好陪陪家人！這是來自總統的要求」。

蔡英文也提醒大家，防疫新生活階段，開始多出門的同時，依然要記得肥皂勤洗手咳嗽掩口鼻丶保持社交距離或戴口罩丶落實實名制丶生病在家休息或就醫。「只要每個人都做到，台灣的防疫好表現，一定就能維持下去！」

(中時 )