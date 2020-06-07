俄羅斯官員說，發生在北極圈諾里爾斯克市(Norilsk)的燃油庫外洩意外，事故原因恐怕是永凍土層融化，導致地基流失。營建部門開始對脆弱地區的基礎設施進行地盤檢查。

科學警報(Science Alert)報導，諾里爾鎳礦公司(Nornickel)所經營的電廠發生柴油庫倒塌，2.1萬噸的柴油汙染環境，還流入河中。普京總統宣布當地進入緊急狀態，並且事故要由公司方面負責。

俄羅斯已啟動了三項刑事調查，檢察總長辦公室在一份聲明中表示，初步調查結果認為，柴油庫倒塌是因為地質鬆動，而地質鬆動是永凍土層因溫度升高，造成地基流失。

檢察總長說，為防止在其他的類似事故，現在已展開冰凍土層上方建築物的全面體檢。

諾里爾斯克是俄羅斯最大的工業中心之一，位於北極圈，當地是全球最大的鎳礦。

這家公司在事故發生後，試圖自己控制損失，直到兩天後才向外通報，因此普丁為此震怒。

普京在視訊會議中表示，他要諾里爾斯克鎳業負責人波塔寧（Vladimir Potanin），為此事全面負責，公司支付全部清理費用。

波塔寧承諾會盡可能清理環境，他說「我們會不惜一切成本，使生態系統恢復正常」。據估計，除罰款外，至少要支付約100億盧布（1.46億美元）的成本。

由於全球暖化，廣大的西伯利亞凍原也在升溫，據估計，溫度已較1960年要增加2度，這導致原本的永凍土層開始解凍。近10年來，原本深藏於凍原下的冰凍生物遺骸經常出現，比如長毛象、犀牛、北極狼等等，雖然這對於科學家研究冰河時期哺乳動物很有幫助，但是也是環境警訊，永凍土正在融化。

永凍土融化除了影響土地的堅實程度、破壞地基之外，還會出現巨型天坑，以及釋放土壤裡的甲烷，甲烷又會進一步造成暖化，形成惡性循環。

(中時電子報)