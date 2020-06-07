向來嗆辣直言的網紅陳沂，常對時事發表看法，不過她其實夢想結婚引退，近日她在節目透露，已單身4年，不過曾有任男友是「轉世活佛」，對方條件相當好，但因為兩個人世界不同，最終分手收場。
陳沂在《單身行不行》透露，曾有任男友是真的有喇嘛上門來說，「他的前世是活佛」，因此對方真的擁有活佛一樣的性格，「樂觀積極、正面向上」，興趣應該是孝順父母跟做家事，人好到連她這麼愛說別人壞話，對他卻半句都講不出來。
雖然前男友如此完美，但因為她覺得「兩人世界不一樣」，更想過如果交往到現在，一定會結婚，「我的工作、我的收入，什麼都不一樣了，所以就會有點漸行漸遠」，就是互相無法了解對方的世界，她也說，台灣是父權社會，如果女方收入比男方高很多，一定會吵架。
所以她堅持交往對象收入不可以比她少，另外就是要帥，而她也夢想著結婚引退，但她也坦言有遇到理想對象，但自己個性太矜持，最後不了了之。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。