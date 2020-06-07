新冠肺炎肆虐數月，許多演藝人員這段時間停工待在家裡，香港藝人鍾鎮濤（阿B）也不例外，還因家裡美食不斷而吃出「成功人士」身材！他日前受訪聊到這幾個月生活，笑稱自己成了宅男，卻沒機會大展廚藝，阿B說：「下廚這方面不需要我，我們家女權很厲害的，有我太太、三個女兒、我太太的妹妹，她們每天做好多菜及甜品。」

近來疫情趨緩，不僅健身房開放，他也開始爬山自律，身型逐漸恢復之前狀態。香港唱片公司寶麗金今年成立50周年，阿B所屬的的溫拿樂隊正是寶麗金的老將，阿B說:「我們五個人的個性完全不一樣，可是在一起就有很奇妙的化學作用，人家說一山不能藏二虎，但我們有五虎。」

但五個男人湊在一起難免吵鬧，阿B爆料拍電影《追趕跑跳碰》時，陳友與葉智強打架趣事，「有一場戲是陳友演瞎子要摸阿強的臉，拍了好幾次，結果有一次陳友不知道做了什麼事沒洗手，手指還直接插進阿強的鼻孔，阿強聞到那個味道，立刻一拳打過去，兩人當場翻險。」氣得當時的導演吳宇森對兩人說「不拍了，你們自己搞定」，後來相約吃飯才合解。

(中時 )